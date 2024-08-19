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قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
الإثنين، 19-08-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-   أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (بيت لحم، الخليل، رام الله، نابلس، طولكرم)، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
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