قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (بيت لحم، الخليل، رام الله، نابلس، طولكرم)، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
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