قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

اضافة اعلان



وشملت الحملة تفتيش منازل سكنية والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لفترات، مع إخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية خلال الاقتحامات التي استمرت لساعات.



كما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وأحرقوا أراضي زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت محافظة نابلس في بيان بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المنطقة ورشقت المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بيده، كما حاولت اقتحام أحد المنازل هناك.



وأضافت أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض مزروعة بالقمح، ما أدى إلى احتراق مساحات منها وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية.



كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد، كما أحرقوا مركبة وحاولوا إحراق مسجد في قرية برقا شرق مدينة رام الله.