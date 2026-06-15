قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

وشملت الحملة تفتيش منازل سكنية والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لفترات، مع إخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية خلال الاقتحامات التي استمرت لساعات.
كما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وأحرقوا أراضي زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت محافظة نابلس في بيان بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المنطقة ورشقت المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بيده، كما حاولت اقتحام أحد المنازل هناك.
وأضافت أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض مزروعة بالقمح، ما أدى إلى احتراق مساحات منها وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية.
كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد، كما أحرقوا مركبة وحاولوا إحراق مسجد في قرية برقا شرق مدينة رام الله.
وأفاد مجلس قروي بأن المستوطنين حطموا أبواب المسجد وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن المواطنين تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى داخل المسجد، قبل أن يفرّ المستعمرون من المكان.
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