قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تصعيدا ميدانيا واسعا، تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات شنها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم.

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