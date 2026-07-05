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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله
قوات الاحتلال
 
الأحد، 05-07-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تصعيدا ميدانيا واسعا، تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات شنها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الضفة الغربية واعتقلت 15 فلسطينيا، وذلك بزعم أنهم مطلوبون.

 
 


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