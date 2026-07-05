قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الضفة الغربية واعتقلت 15 فلسطينيا، وذلك بزعم أنهم مطلوبون.
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