السبت 2026-08-01 09:04 م

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

مدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 أيلول المقبل. وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين،
أرشيفية
 
السبت، 01-08-2026 06:31 م

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 16 فلسطينيا.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله.
الى ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطيني وزوجته في قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وأفاد مجلس قروي بيتللو، أن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة في القرية، واعتدوا على مواطن وزوجته أثناء تواجدهم في مزرعتهم، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، ونقلا إلى المستشفى في رام الله لتلقي العلاج.

 
 


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