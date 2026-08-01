قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 16 فلسطينيا.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله.

الى ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطيني وزوجته في قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.