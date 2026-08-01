قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله.
الى ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطيني وزوجته في قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس قروي بيتللو، أن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة في القرية، واعتدوا على مواطن وزوجته أثناء تواجدهم في مزرعتهم، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، ونقلا إلى المستشفى في رام الله لتلقي العلاج.
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