قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل في الخليل بعد مداهمة منازلهم

09:41 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وفق مصادر أمنية. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين الطفل وسيم عبد القادر العيسة (16 عامًا) والشاب محمد إبراهيم الجمال (19 عامًا) من مخيم العروب، إضافة إلى غازي فوزي أبو عياش (65 عامًا) من بلدة بيت أمر، وشادي فضل جعافرة من بلدة ترقوميا.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على بعض المعتقلين خلال عملية الاعتقال.



كما نصبت القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.





