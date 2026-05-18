الإثنين 2026-05-18 10:46 ص

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل في الخليل بعد مداهمة منازلهم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
الإثنين، 18-05-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وفق مصادر أمنية.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين الطفل وسيم عبد القادر العيسة (16 عامًا) والشاب محمد إبراهيم الجمال (19 عامًا) من مخيم العروب، إضافة إلى غازي فوزي أبو عياش (65 عامًا) من بلدة بيت أمر، وشادي فضل جعافرة من بلدة ترقوميا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على بعض المعتقلين خلال عملية الاعتقال.

كما نصبت القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي 2781 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

طب وصحة دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

ب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تفتتح الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

طب وصحة نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

أخبار محلية أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

ل

أخبار محلية محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه

الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة



 
 






الأكثر مشاهدة

 