قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وقلقيلية

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين حسن ونصوح أبو سعدة خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.
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