قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وقلقيلية

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدة حبلة ومنطقة رأس عطية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.