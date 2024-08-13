 
الثلاثاء 2024-08-13 10:09 ص
 
 

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وقلقيلية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال




 

الثلاثاء، 13-08-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-  قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدة حبلة ومنطقة رأس عطية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.


من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين حسن ونصوح أبو سعدة خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

gnews

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