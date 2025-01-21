 
الثلاثاء 2025-01-21 03:17 ص
 

قوات الاحتلال تغلق العديد من الشوارع بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الثلاثاء، 21-01-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري-   أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الحواجز والبوابات والطرق الالتفافية في الضفة الغربية.

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وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أنه تم فصل جميع مدن الضفة عن بعضها البعض، وأن الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا عالقين على شوارع الضفة.

وبينت انه تم إغلاق كامل حواجز ومداخل ومخارج رام الله وإغلاق كافة مداخل الخليل وكافة مداخل قلقيلية وكافة مداخل سلفيت وقراها ومداخل مدينة بيت لحم.

 
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