قوات الاحتلال تغلق العديد من الشوارع بالضفة الغربية

وبينت انه تم إغلاق كامل حواجز ومداخل ومخارج رام الله وإغلاق كافة مداخل الخليل وكافة مداخل قلقيلية وكافة مداخل سلفيت وقراها ومداخل مدينة بيت لحم.
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