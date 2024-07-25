قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لقلقيلية

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الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المدخل الشرقي لقلقيلية في الضفة الغربية وتنصب حواجز بعد إصابة 3 أشخاص في عملية إطلاق نار.