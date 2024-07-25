قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لقلقيلية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697438 الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المدخل الشرقي لقلقيلية في الضفة الغربية وتنصب حواجز بعد إصابة 3 أشخاص في عملية إطلاق نار. اقرأ أيضاً الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض أسعار النفط تتحرك قرب أدنى مستوياتها في ستة أسابيع الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة عزون بالضفة قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية إصابتان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية