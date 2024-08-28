قوات الاحتلال تفجر مرفقا أسفل مسجد بطوباس

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال فجّرت مرفقا أسفل مسجد أبو بكر الصديق في المخيم، ما أدى إلى حدوث أضرار واشتعال النيران في المسجد .
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