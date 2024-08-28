قوات الاحتلال تفجر مرفقا أسفل مسجد بطوباس

11:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701176 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا بمسجد في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، خلال عدوانها المتواصل على المخيم منذ فجر الأربعاء. اضافة اعلان





وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال فجّرت مرفقا أسفل مسجد أبو بكر الصديق في المخيم، ما أدى إلى حدوث أضرار واشتعال النيران في المسجد .