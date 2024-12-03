 
الثلاثاء 2024-12-03 09:48 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم البيرة ومخيم عايدة بالضفة

قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع حربها المستمرة على غزة
قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع حربها المستمرة على غزة
الثلاثاء، 03-12-2024 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية واعتقلت شابين خلال مداهمتها بناية سكنية، بحسب مصادر فلسطينية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها أن قوة كبيرة اقتحمت مخيم عايدة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وانتشرت في أحياء وأزقة المخيم وشنت حملة اعتقالات لعدد من الشبان خلال مداهمة بعض المنازل والعبث بمحتوياتها.

الجزيرة
 
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قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع حربها المستمرة على غزة

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم البيرة ومخيم عايدة بالضفة



 




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