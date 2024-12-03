قوات الاحتلال تقتحم البيرة ومخيم عايدة بالضفة

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة كبيرة اقتحمت مخيم عايدة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وانتشرت في أحياء وأزقة المخيم وشنت حملة اعتقالات لعدد من الشبان خلال مداهمة بعض المنازل والعبث بمحتوياتها.
الجزيرة
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