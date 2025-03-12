 
الأربعاء 2025-03-12 12:26 م
 

قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:56 ص
الوكيل الإخباري-    اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشرقي لبلدة الخضر، وتمركزت في مناطق البلدة القديمة، والبوابة، والجامع الكبير، تخللها اطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات .

وفا
 
 
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فلسطين قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
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