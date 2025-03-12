قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشرقي لبلدة الخضر، وتمركزت في مناطق البلدة القديمة، والبوابة، والجامع الكبير، تخللها اطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات .
وفا
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