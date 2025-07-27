قوات الاحتلال تقتحم السفينة حنظلة المتجهة إلى غزة

وصعدت قوات إسرائيلية على متن السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" المؤيدة للفلسطينيين والتي كانت تبحر إلى غزة السبت، بحسب بث مباشر للنشطاء.
وأظهر البث النشطاء جالسين على سطح السفينة، رافعين أيديهم ويرددون أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية المناهضة للفاشية، في حين سيطر الجنود الإسرائيليون على السفينة.
وتم قطع ثلاثة بثوث فيديو مباشرة عبر الانترنت من السفينة بعد دقائق من صعود الجنود.
وكان تحالف أسطول الحرية، أعلن السبت أن أحدث سفن المساعدات التي أرسلها إلى غزة تقترب من القطاع ومن المتوقع أن تصل إلى شواطئه صباح الأحد في تحدٍّ للحصار الإسرائيلي.
وقال المنظمون إنّ السفينة التي أطلقوا عليها اسم "حنظلة" نسبة إلى شخصية رمزية كرتونية فلسطينية شهيرة، باتت على بعد 105 أميال بحرية (194 كيلومترا) فقط من وجهتها.
وأعلنت البحرية الإسرائيلية أنّها ستمنع أيضا السفينة الجديدة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والذي دمّرته الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا.
وكالات
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