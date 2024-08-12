قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل في الضفة الغربية وفتشت المحلات التجارية.



بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.



في الأثناء، اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال قرية دير قديس غرب رام الله.