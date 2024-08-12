قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
في الأثناء، اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال قرية دير قديس غرب رام الله.
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