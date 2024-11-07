قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمالي القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري- أفدات مصادر للجزيرة، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





واستشهد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في المدن والبلدات.