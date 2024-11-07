قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمالي القدس المحتلة

واستشهد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في المدن والبلدات.
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