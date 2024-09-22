قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية حجة، وداهمت محال تجارية، دون التبليغ عن اعتقالات.
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