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قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة حجة شرق قلقيلية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية حجة، وداهمت محال تجارية، دون التبليغ عن اعتقالات.
 
gnews

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