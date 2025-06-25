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قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون في طوباس

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أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون في طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينية.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على زوجة المطارد سامر السمارة في منطقة الرفيد ببلدة طمون.

 
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