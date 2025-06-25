قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون في طوباس

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون في طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينية.

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