 
الأربعاء 2024-12-04 03:00 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قرب القدس

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 01:39 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن القوات المقتحمة أطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية

عربي ودولي الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها

شرقية

عربي ودولي قصف مدفعي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة قرب القدس

مجلس محافظة الكرك

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تبدأ تجهيز بنية سوق الخضار الشعبي

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي اجتماعان طارئان لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين وسوريا الأحد



 




الأكثر مشاهدة