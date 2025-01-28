قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قفين شمالي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أحرق منزلاً داخل مخيم طولكرم.



