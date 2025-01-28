قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أحرق منزلاً داخل مخيم طولكرم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
-
الأونروا تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية بعد حظر إسرائيلي
-
الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة
-
قوات الاحتلال تجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها بطولكرم
-
الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج
-
خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير
-
عودة أكثر من 300 ألف نازح الاثنين إلى محافظات غزة والشمال
-
إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله