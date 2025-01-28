 
الثلاثاء 2025-01-28 02:57 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 02:37 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قفين شمالي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي أحرق منزلاً داخل مخيم طولكرم.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم

الأونروا

فلسطين الأونروا تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية بعد حظر إسرائيلي

ارشيفية

عربي ودولي ألبانيا تنفي وجود خطة لنقل 100 ألف فلسطيني إليها

ارشيفية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها بطولكرم

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

بن غفير

فلسطين خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير



 




الأكثر مشاهدة