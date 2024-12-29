قوات الاحتلال تقتحم بلدة وقرية بالضفة

11:57 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة بورين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها. اضافة اعلان





كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وسط الضفة.