الخميس 2025-03-27 02:29 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم جلبون شرق جنين وتحول منزلا فيها لثكنة عسكرية

جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية في محافظة جنين
جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية في محافظة جنين
 
الخميس، 27-03-2025 01:19 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة جلبون شرق جنين، وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل فلسطيني واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.

وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يوماً، وتداهم منازل الفلسطينيين وتحول عدداً منها لثكنات عسكرية.
 
gnews

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