قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الجوز بالقدس المحتلة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الشارع الرئيسي في الحي ومحاصرة محل تجاري تمهيداً لهدمه.
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