 
الأربعاء 2024-11-13 01:50 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم سلفيت بالضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 01:16 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر للجزيرة اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وبموازاة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته في الضفة بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر إجمالا عن أكثر من 780 شهيدا، ونحو 6300 جريح، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
 
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