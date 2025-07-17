الخميس 2025-07-17 08:50 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم طوباس

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
 
الخميس، 17-07-2025 07:35 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، وادي الفارعة جنوب طوباس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرتها منزلا في المنطقة.
 
 
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