قوات الاحتلال تقتحم طوباس

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرتها منزلا في المنطقة.
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