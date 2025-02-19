قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ومخيمات بالضفة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا وقصرة وتل جنوب نابلس، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة ومخيم العروب شمال الخليل.
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