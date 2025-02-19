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قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ومخيمات بالضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الأربعاء، 19-02-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة بلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا وقصرة وتل جنوب نابلس، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة ومخيم العروب شمال الخليل.
 
gnews

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