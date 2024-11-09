قوات الاحتلال تقتحم عقابا شمال طوباس وتحاصر منزلا

وأفادت مصادر ، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.
وفا
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