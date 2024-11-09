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قوات الاحتلال تقتحم عقابا شمال طوباس وتحاصر منزلا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 09-11-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بلدة عقابا، شمال مدينة طوباس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.

وفا
 
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