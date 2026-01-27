الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني حسان غربي سلفيت وتنفذ عمليات تفتيش واسعة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة داخل عدد من المنازل، ووزعت منشورات تحذيرية على المواطنين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن حالة من التوتر سادت البلدة من جراء الاقتحام، في ظل استمرار التضييق على المواطنين وتحركاتهم.
 
 


