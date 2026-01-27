قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني حسان غربي سلفيت وتنفذ عمليات تفتيش واسعة

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة داخل عدد من المنازل، ووزعت منشورات تحذيرية على المواطنين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.
وأضافت المصادر أن حالة من التوتر سادت البلدة من جراء الاقتحام، في ظل استمرار التضييق على المواطنين وتحركاتهم.
