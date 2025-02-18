قوات الاحتلال تقتحم قرى ومدنا بالضفة

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس ومدينة طولكرم.
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبانا ونكلت بهم في مدينة طولكرم.
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