 
الثلاثاء 2025-02-18 02:42 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم قرى ومدنا بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:25 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى ومدنا بالضفة منها قرية تل جنوب غرب نابلس.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس ومدينة طولكرم.


واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبانا ونكلت بهم في مدينة طولكرم.

 
gnews

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