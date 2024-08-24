قوات الاحتلال تقتحم قرية تل غربي نابلس

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكنّ الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.
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