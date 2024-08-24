الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم قرية تل غربي نابلس، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين الفلسطينيين.

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