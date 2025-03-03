قوات الاحتلال تقتحم قرية في نابلس

-
أخبار متعلقة
-
مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لعدم استئناف القتال لبضعة أيام
-
الاعلام العبري: الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام
-
الاعلام العبري: إسرائيل لا تتوقع استئناف القتال خلال الأسبوع المقبل
-
البرلمان العربي يدين قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
الأمم المتحدة ومصر تدينان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا
-
75 ألف مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الأقصى
-
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش