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قوات الاحتلال تقتحم قرية في نابلس

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 03-03-2025 01:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر صحفية بأن قوات جيش الاحتلال اقتحمت قرية عراق التايه في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
 
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