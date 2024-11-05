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قوات الاحتلال تقتحم قريتي بورين ومادما جنوب نابلس

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبدالله زيادة، بأن اكثر من 20 آلية تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، إلى جانب مجموعة من المستعمرين، اقتحموا المنطقة الجنوبية من القرية.

وأشار الى أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل بالقرية، واحتجز الأهالي فيها وفتش محتوياتها وحطمها، كما وزع منشورات تهديد لسكان القريتين.

وفي قرية بورين، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت مداخلها، وتجري عملية مداهمة وتفتيش لعدة منازل في القرية.

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وفا

 
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