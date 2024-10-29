 
الثلاثاء 2024-10-29 09:22 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس
أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس
الثلاثاء، 29-10-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مخيم العين غرب مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة دير شرف غربا، وجبل الطور جنوبا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، وسط اشتباكات لدى تصدي أهالي المخيم للقوات المقتحمة.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات دولة عربية تصنع سيارة كل دقيقة!

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس

فلسطين الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا"

ت

عربي ودولي ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي

ترامب وهاريس

عربي ودولي الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية

أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

تعبيرية

أخبار محلية ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

ا

عربي ودولي وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا



 


الأكثر مشاهدة