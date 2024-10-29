قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

وأفادت مصادر، بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة دير شرف غربا، وجبل الطور جنوبا.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، وسط اشتباكات لدى تصدي أهالي المخيم للقوات المقتحمة.
وفا
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