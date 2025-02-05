 
الأربعاء 2025-02-05 01:26 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوبي الخليل

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية. اضافة اعلان
 
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