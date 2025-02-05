قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوبي الخليل

-
أخبار متعلقة
-
"حماس" تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة
-
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة
-
الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه
-
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير: هذه عملية صعبة
-
السلطة الفلسطينية تشكل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
-
بين حسابات نتنياهو وضغوط ترامب .. ما مصير الهدنة ؟
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى