قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة

واوضحت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة (D9) من جهة حاجز حوارة, وتمركزت في منطقة السوق.
وفا
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