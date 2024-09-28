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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 08:08 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مخيم بلاطة شرق نابلس.اضافة اعلان


واوضحت مصادر  أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة (D9) من جهة حاجز حوارة, وتمركزت في منطقة السوق.

وفا
 
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