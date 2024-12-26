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قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 26-12-2024 07:05 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت عددا من المواطنين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم استهدفت المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
 
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