قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

07:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714682 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت عددا من المواطنين الفلسطينيين. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم استهدفت المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.