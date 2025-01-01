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قوات الاحتلال تقتحم مدنا وقرى بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 02:21 ص

الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وقرى بالضفة الغربية منهاقرية صوريف شمال الخليل وقرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

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كما اقتحمت قرية عرابة جنوب مدينة جنين وقرية تل غرب نابلس ومدينة نابلس وقرية سلواد شمال رام الله.

 
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