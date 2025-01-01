قوات الاحتلال تقتحم مدنا وقرى بالضفة

كما اقتحمت قرية عرابة جنوب مدينة جنين وقرية تل غرب نابلس ومدينة نابلس وقرية سلواد شمال رام الله.
-
أخبار متعلقة
-
تحقيق لهآرتس: قائد فرقة نفذ عمليات بغزة من تلقاء نفسه وعمل على إبعاد 250 ألف فلسطيني
-
القسام تقصف مستوطنات غلاف غزة
-
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطلب هدنة أسبوعاً لإعداد قائمة الأسرى الأحياء
-
الأونروا تحذر من زيادة وفيات الأطفال في غزة جراء البرد
-
الاعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 1091 رضيعا فلسطينيا منذ بدء الحرب
-
إجلاء أطفال ومرضى من غزة للعلاج في الخارج
-
بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي
-
الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان