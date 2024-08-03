قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر مخيمها

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الوكيل الاخباري- قال مراسل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة وحاصرت مخيمها من عدة محاور.