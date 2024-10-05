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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز الطور

قوات الاحتلال تقتحم نابلس
قوات الاحتلال تقتحم نابلس
السبت، 05-10-2024 07:33 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة من حاجز الطور.

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وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إطلاق نار استهدف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

 
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