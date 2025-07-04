الجمعة 2025-07-04 02:52 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي قلقيلية ونابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 02:20 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي قلقيلية ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. اضافة اعلان
 
 
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