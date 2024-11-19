قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم

و أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مراح رباح وداهمت وفتشت عددا من المنازل عرف من أصحابها، محمد علي احمد الشيخ، وعبد الله حسن الشيخ، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا من الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير كبير للبنية التحتية
-
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين
-
كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,922 شهيداً و103,898 مصاباً
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
القسام تتمكن من قنص 5 جنود دفعة واحدة في بيت لاهيا
-
مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب "حماس" إلى تركيا