قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.



و أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مراح رباح وداهمت وفتشت عددا من المنازل عرف من أصحابها، محمد علي احمد الشيخ، وعبد الله حسن الشيخ، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا من الفلسطينيين.



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