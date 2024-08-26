قوات الاحتلال تقتحم نابلس وقلقيلية

09:38 ص

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الوكيل الإخباري- نشرت منصات فلسطينية مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية، فجر اليوم. اضافة اعلان





ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال حي راس العين وأطراف البلدة القديمة من نابلس، وانتشرت في المنطقة وحاصرت أحد المنازل واعتقلت أسيرا محررا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين من مدينة قلقيلية.

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