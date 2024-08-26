قوات الاحتلال تقتحم نابلس وقلقيلية

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال حي راس العين وأطراف البلدة القديمة من نابلس، وانتشرت في المنطقة وحاصرت أحد المنازل واعتقلت أسيرا محررا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين من مدينة قلقيلية.
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