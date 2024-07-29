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قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الإثنين، 29-07-2024 09:13 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين.
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