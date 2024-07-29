قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697780 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين. اقرأ أيضاً انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة أونروا: 14% من مناطق غزة لا تخضع لأوامر الإخلاء مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أضاف شرطا جديدا للاتفاق طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة