قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697874 الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية إسرائيل تجدد تمسكها بالسيطرة على محور فيلادلفيا الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان إسرائيل تنقل 3 كتائب مخصصة لغزة لقاعدة بيت ليد الدويري: الاحتلال سيُجبر على التراجع من تل الهوى خلال 72 ساعة مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة