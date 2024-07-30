 
الثلاثاء 2024-07-30 10:37 ص
 
 

قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس

غزة
غزة
الثلاثاء، 30-07-2024 10:01 ص

 

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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