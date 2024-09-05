 
الخميس 2024-09-05 10:51 ص
 

 

قوات الاحتلال تنسحب من كافة مناطق طولكرم

قوات الاحتلال في الضفة الغربية
قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الخميس، 05-09-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من كافة مناطق طولكرم ومخيماتها.

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ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، من خلال حملات التوغل والاعتقالات، مما أسفر عن استشهاد نحو 683 فلسطينيا حتى اللحظة.

 
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