قوات الاحتلال تنسحب من كافة مناطق طولكرم

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، من خلال حملات التوغل والاعتقالات، مما أسفر عن استشهاد نحو 683 فلسطينيا حتى اللحظة.
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