قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697667 الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر ساعات. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح أردوغان: تركيا تنتظر اعتذارا من محمود عباس سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة الاحتلال يحتجز 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة