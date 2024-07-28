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قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 28-07-2024 08:23 ص

 

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر ساعات.
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