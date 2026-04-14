قوات الاحتلال تنسف منازل شرق حي الزيتون وتقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الثلاثاء، 14-04-2026 08:44 ص
الوكيل الإخباري- نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، عدداً من منازل الفلسطينيين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.اضافة اعلان


وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي.

ويأتي ذلك في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
 
 


