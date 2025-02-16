قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين، كما أطلقت قنابل الصوت صوب المركبات.
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