قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية حرملة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين، كما أطلقت قنابل الصوت صوب المركبات.