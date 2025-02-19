قوات الاحتلال تهدم منزلا في مدينة الخليل

وأوضحت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال ترافقها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وجرافات، اقتحمت خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل، وهدمت المنزل الذي يقطنه الفلسطيني عادل غيث وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، كما هدمت غرفة سكنية قرب المنزل المذكور.
وذكر سكان المنطقة، أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية المبرمجة تسعى إلى تهجيرهم لتهويد أراضيهم والسيطرة عليها.
كما جرفت قوات الاحتلال بآلياتها الثقيلة أراضي زراعية وسلاسل حجرية بمنطقة فرش الهوى بمدينة الخليل، تعود ملكيتها لعائلة الزغير.
وفا
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