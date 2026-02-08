الأحد 2026-02-08 07:05 م

قوات الاحتلال تهدم منشآت في الأغوار الفلسطينية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 08-02-2026 05:46 م

الوكيل الإخباري- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في عمليات هدم منشآت في منطقة الأغوار الفلسطينية الشمالية المحتلة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، بأن الاحتلال، مدعوما بتعزيزات عسكرية كبيرة، نفذ عمليات هدم لمنازل ومنشآت زراعية في قريتي عين الحلوة والميتة بالأغوار الشمالية، بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.


في سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت شابين أصيبا بالرصاص قرب من الحاجز، ونقلا إلى المستشفى حيث وصفت إصاباتهما بين المتوسطة والخطيرة.


وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.


وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، في حين فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية.

 
 


