الأربعاء 2025-04-23 01:59 ص
 

قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال الليلية في الضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 23-04-2025 01:45 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وبلدة نحالين في الخليل، وحي المصايف بمدينة البيرة.
 
gnews

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