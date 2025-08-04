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قوات خاصة إسرائيلية تغتال أحد مقاتلي كتيبة جنين في قباطية

قوات خاصة إسرائيلية تغتال أحد مقاتلي كتيبة جنين في قباطية
قوات خاصة إسرائيلية تغتال أحد مقاتلي كتيبة جنين في قباطية
 
الإثنين، 04-08-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب يوسف العامر خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة زراعية في بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن الشهيد العامر هو أحد مقاتلي "كتيبة جنين" -التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- ويطارده الاحتلال منذ أشهر.

كما أشارت مصادر فلسطينية إلى اعتقال قوات الاحتلال فلسطينيا أصيب خلال هذه العملية التي نفذتها قوات خاصة فجر الاثنين، ودفعت على إثرها بتعزيزات عسكرية عملت على استكمال هدم المنشأة قبل انسحابها.
 
 
gnews

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